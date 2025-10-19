Il medico bresciano che picchiava la fidanzata condannato in via definitiva

La Cassazione conferma la pena a un anno e mezzo per il 60enne che lavora in una clinica della provinciaÈ definitiva la condanna per il medico bresciano che picchiava e maltrattava la fidanzata: la Corte suprema ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai suoi legali, confermando così. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

