Il medico bresciano che picchiava la fidanzata condannato in via definitiva

Bresciatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cassazione conferma la pena a un anno e mezzo per il 60enne che lavora in una clinica della provinciaÈ definitiva la condanna per il medico bresciano che picchiava e maltrattava la fidanzata: la Corte suprema ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai suoi legali, confermando così. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

