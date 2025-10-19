Il matrimonio da favola di Luca Calvani e Alessandro Franchini L’amore è una casa che si costruisce giorno dopo giorno

Prato, 19 ottobre 2025 – Un matrimonio da favola per l'attore Luca Calvani e Alessandro Franchini. Insieme da quasi 10 anni, la coppia ha deciso di unirsi per la vita il 29 settembre scorso all'Antica Fattoria di Paterno, nel territorio di Montespertoli, circondati dall'amore di amici, parenti e dei loro inseparabili cagnolini. Calvani, originario di Prato, attore ed ex concorrente del Grande Fratello, insieme al marito, personal trainer originario di Viareggio, gestiscono un casale vicino a Lido di Camaiore. "Sotto una quercia secolare, avvolti dai colori dell'autunno e da un tramonto infuocato, Luca e Alessandro si sono promessi per sempre.

