Il Mas crolla alle elezioni | la Bolivia sceglie tra due candidati conservatori

Secondo i sondaggi, che in Bolivia però valgono solo un po’ più degli oroscopi, a vincere oggi al secondo turno delle elezioni presidenziali sarà il sempiterno Jorge “Tuto” Quiroga del . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Il Mas crolla alle elezioni: la Bolivia sceglie tra due candidati conservatori

Elezioni in Bolivia, sfida al ballottaggio tra Paz e Quiroga - Poco più di 7,5 milioni di boliviani saranno chiamati tra poche ore alle urne per eleggere il nuovo presidente, in una sfida tutta interna al campo conservatore tra Rodrigo Paz Pereira e Jorge 'Tuto' ... Riporta ansa.it

Elezioni presidenziali, Bolivia al voto: ballottaggio Rodrigo Paz- Jorge Quiroga - Il duello tra i due, entrambi espressione del campo conservatore, arriva dopo il crollo del Movimiento al Socialismo (Mas), al governo per quasi 20 anni e fermatosi al 3% nel primo turno del 17 agosto ... Si legge su tg24.sky.it