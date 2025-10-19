Il Mas crolla alle elezioni | la Bolivia sceglie tra due candidati conservatori

19 ott 2025

Secondo i sondaggi, che in Bolivia però valgono solo un po’ più degli oroscopi, a vincere oggi al secondo turno delle elezioni presidenziali sarà il sempiterno Jorge “Tuto” Quiroga del . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

il mas crolla alle elezioni la bolivia sceglie tra due candidati conservatori

Il Mas crolla alle elezioni: la Bolivia sceglie tra due candidati conservatori

