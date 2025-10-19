Il Lecco dura troppo poco | il Brescia è più scaltro e si prende la vittoria
Il Lecco dura solo mezz'ora e alla lunga cede all'Union Brescia, molto più scafata ed esperta nello sfruttare un errore su calcio piazzato. I blucelesti, nonostante le scelte coraggiose del mister, producono troppo poco nella ripresa.La grande chance è per il Brescia al 10' con Spagnoli che si. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
