Il Kukur Tihar per celebrare il nostro Fido
Fortunati Il 20 ottobre in Nepal si celebra il Kukur Tihar, un giorno speciale dedicato interamente ai cani, considerati anime pure, simbolo di fedeltà, protezione e amore. Durante questa giornata che fa parte di una festa di cinque giorni per celebrare la connessione tra esseri umani, animali, natura e divinità, si rende omaggio al cane, un animale spesso considerato solo da compagnia, ma che nella tradizione indù ha un ruolo sacro. Durante questa festa fatta di luci, in cui le case vengono illuminate da candele e le strade ornate di fiori coroncine, incensi, tappeti rossi e tante loro fotografie, sia i cani randagi sia quelli domestici sono onorati con ghirlande floreali, vengono loro offerti cibi speciali e sulla fronte gli viene disegnata una ‘tika’, che è un punto rosso simbolico che rappresenta il rispetto e la benedizione per il loro ruolo nella mitologia e nella vita quotidiana e la loro potenza spirituale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
