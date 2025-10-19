Il Gubbio scivola in casa Guidonia mette la freccia

GUBBIO 0 GUIDONIA MONTECELIO 2 GUBBIO (3-4-1-2): Bagnolini; Bruscagin, Signorini, Di Bitonto; Zallu (st 38’ Tentardini), Djankpata (st 1’ La Mantia), Carraro, Podda (st 23’ Minta); Saber (st 41’ Niang); Spina, Tommasini (st 38’ Ghirardello). All. Di Carlo A disp. Krapikas, Galli, Baroncelli, Fazzi, Costa, Conti, Di Massimo, La Mantia. GUIDONIA MONTECELIO (3-5-1-1): Mazzi; Mulè, Cristini, Esempio; Zappella, Mastrantonio (st 26’ Tessiore), Santoro (st 41’ Franchini), Tascone (st 26’ Sannipoli), Errico; Falleni (st 20’ Spavone); Zuppel. All. Ginestra A disp. Stellato, Calì, Marchioro, Stefanelli, Calzone, Russo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il gubbio scivola in casa guidonia mette la freccia

Il Gubbio scivola in casa. Guidonia mette la freccia

