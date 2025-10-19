Il granchio blu diventa commestibile ma per gli animali | così arginano l’invasione

Introdotto accidentalmente nel Mediterraneo, probabilmente attraverso le acque di zavorra delle navi, il granchio blu si è rapidamente diffuso lungo l’Adriatico, devastando gli ecosistemi lagunari e costieri. In soli tre anni ha messo in ginocchio la filiera italiana delle vongole, un comparto che valeva circa 200 milioni di euro, escluso l’indotto, distruggendo allevamenti, reti e habitat marini. Per evitare che l’invasione del granchio blu resti solo un problema, Confcooperative Fedagripesca ha promosso una soluzione innovativa: granchio blu “commestibile”, ma per gli animali. Nasce così “Fil Blu”, un progetto che unisce il Consorzio delle cooperative dei pescatori del Polesine, le Università di Milano e Padova, la startup from Food, l’azienda veneta di petfood Sanypet, e una catena di negozi specializzati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

