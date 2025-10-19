Il governo Meloni è da oggi il terzo più longevo dal 1946 Nella storia della Repubblica meglio solo i Berlusconi II e IV
Il governo Meloni è da oggi il terzo più longevo della storia della Repubblica. Con 1.093 giorni di durata dal giuramento, il 22 ottobre del 2022, eguaglia la durata del governo Craxi (4 agosto 1983-primo agosto 1986). Ai primi due posti ci sono due dei quattro governi Berlusconi: il Berlusconi II ha il record di durata con 1.412 giorni in carica (11 giugno 2001-23 aprile 2005) seguito dal Berlusconi. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Altre letture consigliate
Nel testo del nuovo Codice degli appalti che il governo Meloni ha inviato per il parere delle Camere è stato tolto il riferimento all’art. 46 bis del Codice delle pari opportunità e alla certificazione della Parità di genere da esso definita. Un’altra mossa del governo - facebook.com Vai su Facebook
Ieri Giorgia Meloni ha finalmente annunciato che cambierà la misura di Urso su Transizione 5.0 e tornerà alle regole di Industria 4.0 come scritte dieci anni fa dal mio Governo. Si sono inventati una misura che per tre anni ha fallito finché hanno capito che bast - X Vai su X
Il governo Meloni è da oggi il terzo più longevo dal 1946. Nella storia della Repubblica meglio solo i Berlusconi II e IV - Il governo Meloni è da oggi il terzo più longevo della storia della Repubblica. Come scrive msn.com
Meloni sul podio 'eguaglia' Craxi, da oggi il suo è il terzo governo più longevo - 093 giorni al timone di Palazzo Chigi ... Riporta msn.com
Governo: Meloni 'eguaglia' Craxi, esecutivo diventa terzo più longevo - E le agenzie di rating applaudono - La stabilità del governo non può che riportare al tema delle riforme istituzionali, a partire da quel premierato e alla riforma sulla separazione delle carriere ... Si legge su affaritaliani.it