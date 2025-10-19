Il governo Meloni è da oggi il terzo più longevo dal 1946 Nella storia della Repubblica meglio solo i Berlusconi II e IV

🔊 Ascolta la notizia

Il governo Meloni è da oggi il terzo più longevo della storia della Repubblica. Con 1.093 giorni di durata dal giuramento, il 22 ottobre del 2022, eguaglia la durata del governo Craxi (4 agosto 1983-primo agosto 1986). Ai primi due posti ci sono due dei quattro governi Berlusconi: il Berlusconi II ha il record di durata con 1.412 giorni in carica (11 giugno 2001-23 aprile 2005) seguito dal Berlusconi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

