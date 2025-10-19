L’emozione era incisa nei loro volti. Il coronamento di un percorso che per qualcuno è stato addirittura un sogno, inseguito per un lungo tratto di vita, con fatica e ambizione. Ieri è stata conferita la cittadinanza italiana a sette monzesi. L’occasione: l’evento voluto dal Comune - dal titolo CittadiniAMOnza - sul tema della cittadinanza e della promozione giovanile. Dalle 15 alle 16.30 il palco di largo IV novembre è stato loro, di chi, con la firma in un documento e il giuramento di fronte al sindaco Paolo Pilotto, ha suggellato un percorso di vita e un progetto di futuro. Cinque adulti e due diciottenni, ognuno con le proprie storie, ma con una voglia comune: essere italiani e sentirsi riconosciuti come tali da chi ogni giorno condivide le stesse strade, lo stesso cielo, la stessa scuola o lo stesso lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il giuramento dei nuovi cittadini. Alessandra, Aditya e gli altri:: "Difficile pensare di vivere altrove"