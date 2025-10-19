Il giorno della riscossa di Cairo scrive il Corsera | Insultato da una minoranza chiassosa I presidenti ci mettono i loro soldi
È arrivato il giorno della riscossa di Urbano Cairo. Il suo Torino ha firmato l’impresa della giornata. Ha battuto il Napoli campione d’Italia, peraltro aveva già sconfitto la Roma. E giustamente il ferro va battuto quando è caldo, anche perché non si sa mai cosa possa riservare il resto della stagione. Giustamente Cairo e i suoi giornali si prendono la rivincita. Scrive il Corriere della Sera con Daniele Dallera: Vittoria meritata quella granata, squadra che avrebbe bisogno di maggiore consenso, di un seguito più maturo e paziente, di una critica meno parziale e cattedratica, da professorini ini ini. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
