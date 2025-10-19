Il Giappone punta sul sottomarino JS Sogei | cosa sappiamo del nuovo ninja dei mari

Il Giappone ha svelato il suo sesto sottomarino d'attacco diesel-elettrico classe Taigei. Il cosiddetto Sogei, realizzato da Kawasaki Heavy Industries (KHI), andrà a potenziare la Forza di autodifesa marittima giapponese (JMSDF), alle prese con le crescenti minacce regionali rappresentate da Cina e Corea del Nord. Parliamo di un colosso dei mari da 3.000 tonnellate che è entrato in acqua il 14 ottobre in una cerimonia tenutasi presso il cantiere navale KHI di Kobe. Il mezzo utilizzerà i nuovi motori diesel Kawasaki 12V 2531 ad alta potenza, dopo il quarto sottomarino di classe Taigei, il Raigei, e il quinto, il Chogei. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

