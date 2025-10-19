Il futuro della moda passa per Roma | nella Capitale 5000 giovani per Forces of fashion
Sono arrivati da tutta Italia per incontrare i manager che, con il proprio lavoro, rendono prestigiosi i marchi dell’alta moda. E lo hanno fatto il 18 ottobre nella Casa dell’Architettura, presso il complesso monumentale dell’Acquario Romano.Cinquemila partecipantiL’evento di Vogue che fa. 🔗 Leggi su Romatoday.it
La visione di DRESSIJ per il futuro della moda è chiara: una sartorialità impeccabile incontra silhouette audaci e all'avanguardia. Questi look non sono solo da indossare, ma da ammirare. Scopri la collezione che ha fatto sognare la passerella e indossa il luss - facebook.com Vai su Facebook
E’ di moda il mio futuro. Tessile e calzature aprono le porte ai più giovani https://lanazione.it/prato/cronaca/e-di-moda-il-mio-4432273f… #rassegnastampa - X Vai su X
Forces of Fashion 2025 a Roma oggi, 18 ottobre: segui il live streaming e scopri il palinsesto dei talk con i protagonisti del mondo della moda - Tutto sulla terza edizione italiana di Forces of Fashion: scopri chi sarà con noi sul palco della Casa dell’Architettura, presso il Complesso Monumentale dell’Acquario Romano, nel cuore della Capitale ... Come scrive vogue.it
A Roma dove passa la linea C crescono negozi e pil. Lo studio Sapienza-Sony - Uno studio sull'impatto della linea metropolitana stima un aumento di pil di 60 milioni e di 4 mila posti di lavoro nel 2019. Scrive ilfoglio.it
Suzy Amis Cameron a Roma, inaugura Inside Out Fashion Textiles&Home - Inside Out Fashion Textiles & Home ha ufficialmente inaugurato la sua sede a Roma, segnando "un momento cruciale per il futuro della moda e del design sostenibile. Si legge su ansa.it