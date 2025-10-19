Il futuro della moda passa per Roma | nella Capitale 5000 giovani per Forces of fashion

Sono arrivati da tutta Italia per incontrare i manager che, con il proprio lavoro, rendono prestigiosi i marchi dell’alta moda. E lo hanno fatto il 18 ottobre nella Casa dell’Architettura, presso il complesso monumentale dell’Acquario Romano.Cinquemila partecipantiL’evento di Vogue che fa. 🔗 Leggi su Romatoday.it

