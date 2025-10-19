Il Futball Cava Ronco ritrova subito i 3 punti | vittoria col brivido contro il Solarolo
Dopo il ko della Spal, il Futball Cava Ronco riparte con una vittoria contro il Solarolo per 2-1. Partenza arrembante dei padroni di casa: Stucchi scambia corto con Salomone che, dal limite, calcia e trova la respinta di Lusa. Risponde il Solarolo con il mancino di Andreoli, da posizione defilata. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Lo striscione esposto in curva Ovest durante SPAL-Futball Cava Ronco 3-1: il destinatario ovviamente è Mirco Antenucci, reduce dalla separazione con la società dopo due mesi da direttore sportivo - facebook.com Vai su Facebook
Arriva la terza vittoria consecutiva (quarta se si conta la coppa) per l'Ars et Labor che batte in casa il Futball Cava Ronco e raggiunge la testa della classifica a pari punti con la Fratta Terme. Il risultato finale è 3 a 1 per i biancazzurri - X Vai su X
Ferrara ritrova la vetta in solitaria in Eccellenza: pari Santarcangelo, Sampierana k.o. - Ars et Labor a valanga a Budrio con l'Osteria Grande, la Fratta Terme sconfitta da un lanciatissimo Sanpaimola, al terzo hurrà di fila ... Segnala altarimini.it
Il Futball Cava Ronco espugna il campo dell'Osteria Grande: "Una grande vittoria di gruppo" - I biancorossi hanno dovuto attendere 83 minuti per trovare il gol: cross dalla sinistra di Lupattelli per la za ... forlitoday.it scrive
Il Futball Cava Ronco si illude, poi crolla nel secondo tempo: ko contro la Spal - “Questa è una sconfitta che fa male, soprattuto perchè eravamo partiti nel migliore dei modi - Riporta forlitoday.it