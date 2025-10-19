Il Futball Cava Ronco ritrova subito i 3 punti | vittoria col brivido contro il Solarolo

Forlitoday.it | 19 ott 2025

Dopo il ko della Spal, il Futball Cava Ronco riparte con una vittoria contro il Solarolo per 2-1. Partenza arrembante dei padroni di casa: Stucchi scambia corto con Salomone che, dal limite, calcia e trova la respinta di Lusa. Risponde il Solarolo con il mancino di Andreoli, da posizione defilata. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

