Il furto della Gioconda l’arresto di Picasso e l’errore che tradì il ladro Vincenzo Peruggia due anni dopo | il mitico colpo al Louvre
Parigi – Era il 21 agosto 1911. Mattina. Un imbianchino e decoratore del varesotto, il poi leggendario Vincenzo Peruggia, sta pranzando nella sua modesta stanza in rue de l’Hopital Saint-Louis con la Gioconda nascosta sotto il tavolino, chiusa in una cassa di legno e nel pavimento. Ha da poco rubato il capolavoro di Leonardo da Vinci dal Louvre: è convinto che Napoleone abbia rubato il quadro agli italiani, per lui quel furto non è un reato ma un atto di giustizia (sappiamo invece che non è cosi, la Monna Lisa fu venduta in realtà ai francesi nel ‘500 dallo stesso Leonardo). Peruggia lavorava per una ditta che si occupava della manutenzione interna del Louvre, installava i vetri protettivi sulle opere in mostra, e per questo era titolato all’ingresso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
La Gioconda non aveva la fama planetaria che ha oggi quando, nel 1911, l’imbianchino e decoratore Vincenzo Peruggia, la trafugò indisturbato. Fu il pittore francese Louis Béroud ad accorgersi del furto la mattina del 22 agosto 1911. Dell'opera non rimaneva - facebook.com Vai su Facebook
Il furto della Gioconda nel 1911 (ad opera di un imbianchino che voleva ridarla all'Italia) che rese il quadro ancora più celebre - X Vai su X
Il furto della Gioconda, l’arresto di Picasso e l’errore che tradì il ladro Vincenzo Peruggia due anni dopo: il mitico colpo al Louvre - Un imbianchino e decoratore di Dumenza (Varese) scappò dal museo di Parigi con il capolavoro nascosto sotto il cappotto il 21 agosto 1911 (voleva restituirlo all’Italia). Scrive quotidiano.net
Quando la Gioconda sparì dal Louvre, il piano di Vincenzo Peruggia: chi era l'italiano che voleva portare l'opera di Leonardo da Vinci a casa - Il 22 agosto 1911, la storia dell'arte e la fama di uno dei dipinti più celebri al mondo sarebbero cambiate per sempre. Come scrive msn.com
La storia dei furti al Louvre: dal caso della Gioconda alle armature. Nel 1995 tre colpi in pochi mesi - La storia dei furti più celebri al museo parigino: dalla Gioconda rubata nel 1911 alle armature ritrovate dopo 40 anni ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it