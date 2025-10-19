Il furto della Gioconda l’arresto di Picasso e l’errore che tradì il ladro Vincenzo Peruggia due anni dopo | il mitico colpo al Louvre

Parigi – Era il 21 agosto 1911. Mattina. Un imbianchino e decoratore del varesotto, il poi leggendario Vincenzo Peruggia, sta pranzando nella sua modesta stanza in rue de l’Hopital Saint-Louis con la Gioconda nascosta sotto il tavolino, chiusa in una cassa di legno e nel pavimento. Ha da poco rubato il capolavoro di Leonardo da Vinci dal Louvre: è convinto che Napoleone abbia rubato il quadro agli italiani, per lui quel furto non è un reato ma un atto di giustizia (sappiamo invece che non è cosi, la Monna Lisa fu venduta in realtà ai francesi nel ‘500 dallo stesso Leonardo). Peruggia lavorava per una ditta che si occupava della manutenzione interna del Louvre, installava i vetri protettivi sulle opere in mostra, e per questo era titolato all’ingresso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

