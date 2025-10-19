Il foliage e le feste d’autunno La montagna si riempie di turisti

Oggi sarà una intensa domenica turistica sul nostro Appennino, con attrattive naturalistiche del ‘ foliage ’ dei boschi e cinque importanti feste autunnali dedicate soprattutto alla castagna a Fanano, Pavullo, Maserno, Riccò e Montaldo. Già ieri, ad esempio, era esaurito il pur capiente posteggio del lago Santo colmo di visitatori per la suggestione ambientale del cambio di colore delle foglie dei boschi del crinale. E sempre ieri affollata a Fanano l’anteprima della festa ‘Ste Sroden – tradizioni e sapori d’Autunno’ dove oggi ci sarà il banchetto di stagione e spadellatori che cuociono le caldarroste in tempo reale, e poi tanta musica, mercatini, antichi mestieri e dimostrazioni di lavorazione di vari prodotti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

