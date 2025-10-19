C’è un nuovo ingrediente che sta facendo impazzire TikTok (e le nostre skincare shelf): il fico d’India, o per chi ama il sound più internazionale, prickly pear. Forse lo conosci come l’aggiunta fancy al tuo margarita estivo, ma ora è ufficialmente diventato la nuova ossessione beauty per pelle e capelli. Dalle creme idratanti ai sieri per le doppie punte, questo cactus dal cuore dolce sta conquistando i laboratori cosmetici di mezzo mondo. Il motivo? È un multitasking naturale che fa praticamente tutto: idrata, lenisce, protegge, e ti lascia con quel glow da “ho dormito otto ore e bevuto tre litri d’acqua” (anche se non è vero). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il fico d’India è il nuovo must del beauty (e no, non stiamo parlando del frutto per la granita)