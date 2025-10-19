Il Festival di Luce! in foto | gli ospiti i momenti più emozionanti e quelli più divertenti

Ilgiorno.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giorni intensi di incontri, dibattiti, momenti di riflessione e altri di divertimento. Ecco cos'è successo al di Festival di Luce!. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il festival di luce in foto gli ospiti i momenti pi249 emozionanti e quelli pi249 divertenti

© Ilgiorno.it - Il Festival di Luce! in foto: gli ospiti, i momenti più emozionanti e quelli più divertenti

Argomenti simili trattati di recente

festival luce foto ospitiIl festival di Luce!, rivivi le emozioni della seconda giornata - Firenze, 18 ottobre 2025 – Un intreccio di emozioni, riflessioni e testimonianze ha illuminato il pomeriggio del Festival Luce! Si legge su lanazione.it

festival luce foto ospitiFestival di Luce! Fra inclusione, giovani e futuro: quanti temi nella mattina di sabato, il racconto - Tanti ospiti, dal ministro per le Disabilità Locatelli al direttore del tg di La7 Enrico Mentana ... Segnala lanazione.it

Riscoprire le relazioni in un mondo digitale: al Festival Luce di Firenze focus su autenticità, inclusione e consapevolezza online - News – progetto editoriale del Gruppo Monrif sui temi della diversità e dell’inclusione – che anche quest’anno ha portato a ... Come scrive tecnicadellascuola.it

Cerca Video su questo argomento: Festival Luce Foto Ospiti