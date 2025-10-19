Il Falsario Tony Chichiarello e gli anni ' 70 alla Festa del Cinema | È la Roma che ti ammalia e avvolge

Romatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stefano Lodovichi porta alla Festa del Cinema di Roma la storia di Antonio Chichiarelli, detto Tony della Duchessa, artista e falsario vissuto a Roma tra gli anni ‘70 e ’80. Ad interpretare “il falsario" è Pietro Castellitto. “Avventuroso guascone, imperfetto, a tratti ragazzino e irrisolto, ha. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

falsario tony chichiarello anniBande, terrorismo, Aldo Moro. "Il falsario", racconto di una vita incredibile nella Roma degli anni Settanta - È una figura di innegabile fascino quella di Antonio Chichiarelli, il criminale italiano su cui è basato “Il falsario” di Stefano Lodovichi. Come scrive today.it

falsario tony chichiarello anni‘Il falsario’, Pietro Castellitto: “Negli anni '70 si voleva cambiare il mondo. Oggi c'è rassegnazione” - L'attore è il protagonista del film diretto da Stefano Lodovichi e presentato alla Festa del Cinema. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Falsario Tony Chichiarello Anni