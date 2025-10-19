‘Il falsario’ Pietro Castellitto | Negli anni ' 70 si voleva cambiare il mondo Oggi c' è rassegnazione

Roma, 19 ottobre 2025 – È il giorno de 'Il Falsario' alla Festa del Cinema di Roma. Il film diretto da Stefano Lodovichi e scritto da Sandro Petraglia con la collaborazione di Lorenzo Bagnatori, che vedremo su Netflix dal 23 gennaio 2026, ispirato alla storia vera di Toni Chichiarelli, falsario e criminale legato alla banda della Magliana la cui storia si intreccerà anche con quella del rapimento Moro. Di sua fattura il (falso) comunicato numero 7 delle Brigate Rosse dove si annunciava l'esecuzione del Presidente e che il suo corpo sarebbe stato ritrovato nei fondali del Lago della Duchessa, al confine tra Lazio e Abruzzo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

