Il Falsario | il nuovo film con Pietro Castellitto in arrivo su Netflix debutta alla Festa del Cinema di Roma
Stasera in programma all'Auditorium Parco della Musica la proiezione del film diretto da Stefano Lodovichi e scritto da Sandro Petraglia. Anteprima mondiale questa sera alla Festa del Cinema di Roma con la proiezione di Il Falsario, il nuovo film diretto da Stefano Lodovichi e con protagonista Pietro Castellitto. Il film è stato inserito nella sezione Fuori Concorso Grand Public, ed è tratto dal libro Il Falsario di Stato, scritto da Nicola Biondo e Massimo Veneziani. La trama del nuovo film con Pietro Castellitto Ambientato nella Roma degli anni '70, Il Falsario racconta la storia di Toni, un giovane pittore che arriva in città con solo il suo talento e il desiderio di diventare un artista riconosciuto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
News recenti che potrebbero piacerti
Domani Roma illumina di nuovo il buio, e in quel buio c’è la nostra storia. Il Falsario di Stato arriva in anteprima al Festival del Cinema di Roma. Fuori concorso ma dentro la storia. #IlFalsario #FestaDelCinemaDiRoma #Cattleya #NetflixItalia #TonyChichiarelli - X Vai su X
Operazione dei Carabinieri di Montella: scoperto e denunciato un falsario durante la festa. - facebook.com Vai su Facebook
Il Falsario: il nuovo film con Pietro Castellitto in arrivo su Netflix debutta alla Festa del Cinema di Roma - Stasera in programma all'Auditorium Parco della Musica la proiezione del film diretto da Stefano Lodovichi e scritto da Sandro Petraglia. Secondo movieplayer.it
“Il falsario” con Pietro Castellitto è un noir nella Roma degli Anni di piombo. “Gli occhi degli altri” con i travolgenti Filippo Timi e Jasmine Trinca - Un pittore falsario coinvolto in un intrigo criminale sullo sfondo del caso Moro: il nuovo film di Stefano Lodovichi su Netflix ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
Festa del Cinema di Roma, arriva il film "Il Falsario". Castellitto nella storia vera di Tony della Duchessa - Dopo la storia vera dei marchesi Casati Stampa, raccontata da Andrea De Sica nel film "Gli occhi degli altri", ne "Il falsario" ecco quella di un personaggio ... Secondo ilmessaggero.it