Il Falsario | il nuovo film con Pietro Castellitto in arrivo su Netflix debutta alla Festa del Cinema di Roma

Movieplayer.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera in programma all'Auditorium Parco della Musica la proiezione del film diretto da Stefano Lodovichi e scritto da Sandro Petraglia. Anteprima mondiale questa sera alla Festa del Cinema di Roma con la proiezione di Il Falsario, il nuovo film diretto da Stefano Lodovichi e con protagonista Pietro Castellitto. Il film è stato inserito nella sezione Fuori Concorso Grand Public, ed è tratto dal libro Il Falsario di Stato, scritto da Nicola Biondo e Massimo Veneziani. La trama del nuovo film con Pietro Castellitto Ambientato nella Roma degli anni '70, Il Falsario racconta la storia di Toni, un giovane pittore che arriva in città con solo il suo talento e il desiderio di diventare un artista riconosciuto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

il falsario il nuovo film con pietro castellitto in arrivo su netflix debutta alla festa del cinema di roma

© Movieplayer.it - Il Falsario: il nuovo film con Pietro Castellitto in arrivo su Netflix debutta alla Festa del Cinema di Roma

News recenti che potrebbero piacerti

Il Falsario: il nuovo film con Pietro Castellitto in arrivo su Netflix debutta alla Festa del Cinema di Roma - Stasera in programma all'Auditorium Parco della Musica la proiezione del film diretto da Stefano Lodovichi e scritto da Sandro Petraglia. Secondo movieplayer.it

falsario nuovo film pietro“Il falsario” con Pietro Castellitto è un noir nella Roma degli Anni di piombo. “Gli occhi degli altri” con i travolgenti Filippo Timi e Jasmine Trinca - Un pittore falsario coinvolto in un intrigo criminale sullo sfondo del caso Moro: il nuovo film di Stefano Lodovichi su Netflix ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

falsario nuovo film pietroFesta del Cinema di Roma, arriva il film "Il Falsario". Castellitto nella storia vera di Tony della Duchessa - Dopo la storia vera dei marchesi Casati Stampa, raccontata da Andrea De Sica nel film "Gli occhi degli altri", ne "Il falsario" ecco quella di un personaggio ... Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Falsario Nuovo Film Pietro