Il Falsario | il nuovo film con Pietro Castellitto in arrivo su Netflix debutta alla Festa del Cinema di Roma

Stasera in programma all'Auditorium Parco della Musica la proiezione del film diretto da Stefano Lodovichi e scritto da Sandro Petraglia. Anteprima mondiale questa sera alla Festa del Cinema di Roma con la proiezione di Il Falsario, il nuovo film diretto da Stefano Lodovichi e con protagonista Pietro Castellitto. Il film è stato inserito nella sezione Fuori Concorso Grand Public, ed è tratto dal libro Il Falsario di Stato, scritto da Nicola Biondo e Massimo Veneziani. La trama del nuovo film con Pietro Castellitto Ambientato nella Roma degli anni '70, Il Falsario racconta la storia di Toni, un giovane pittore che arriva in città con solo il suo talento e il desiderio di diventare un artista riconosciuto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

