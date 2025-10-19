Il falsario con Pietro Castellitto è un noir nella Roma degli Anni di piombo Gli occhi degli altri con i travolgenti Filippo Timi e Jasmine Trinca
“Un prete, un operaio e un artista partono per Roma. Sembra l’inizio di una barzelletta e invece stavano per fare la Storia”. E dal suo incipit, sembra anche una commedia pura Il falsario, il nuovo film di Stefano Lodovichi (firma delle serie Il processo, Il cacciatore, Christian etc) prodotto da Cattleya per Netflix, scritto da Sandro Petraglia ispirato al libro Il falsario di Stato. Uno spaccato noir della Roma degli anni di piombo di Nicola Biondo e Massimo Veneziani. Invece, quello visto oggi alla 20ma Festa del Cinema di Roma in Grand Public, è un drammatico caper-noir movie dai ritmi action e dai sottotoni di commedia che intercetta, attraversa e a suo modo rivisita le tessiture politichecriminali che animarono gli anni ’70 in Italia, osservandole dallo scenario romano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Tg2. . #AngelinaJolie incanta #Roma. Bagno di folla per la diva alla festa del #cinema. Oggi protagonista #PietroCastellitto con il film "Il falsario". E spazio all'animazione con "Bluey giochiamo agli chef". Al #Tg2Rai ore 13,00 #19ottobre - facebook.com Vai su Facebook
“Il falsario”, il nuovo film Netflix con Pietro Castellitto e Giulia Michelini da gennaio su Netflix - Il Falsario, il nuovo film con protagonista Pietro Castellitto, verrà presentato questa sera in anteprima alla Festa del Cinema di Roma , fuori concorso nella sezione Grand Public. Lo riporta teleblog.it
Pietro Castellitto, io falsario tra Br, Moro e Banda Magliana - Ieri la storia vera dei marchesi Casati Stampa, raccontata da Andrea De Sica nel film 'Gli occhi degli altri' e oggi ne 'Il falsario' quella di un personaggio altrettanto vero come Antonio Giuseppe Ch ... Da ansa.it
Pietro Castellitto è il "falsario" del Caso Moro: "Negli Anni 70 i giovani volevano cambiare la Storia" - Ma attraverso i racconti del produttore Riccardo Tozzi e quelli di mio padre Sergio (Castellitto, ndr) ho ... Secondo iltempo.it