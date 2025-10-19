Il Falsario anteprima a Roma | Castellitto in scena poi su Netflix
Roma si accende di attesa per l’anteprima mondiale de Il Falsario, firmato da Stefano Lodovichi con Pietro Castellitto protagonista. Nella serata del 19 ottobre, la proiezione nella sezione Grand Public promette una corsa dentro gli anni Settanta italiani, tra arte, ambizione e ombre che continuano a interrogare il presente. Anteprima romana Alle 18:30, nella Sala . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
«Il destino può trascinarti dove non avresti mai immaginato. » Questa sera, alla Festa del Cinema di Roma, debutta in anteprima mondiale "Il Falsario", il nuovo lavoro di Stefano Lodovichi che vede come protagonista Pietro Castellitto. La pellicola, che Netflix - facebook.com Vai su Facebook
Domani Roma illumina di nuovo il buio, e in quel buio c’è la nostra storia. Il Falsario di Stato arriva in anteprima al Festival del Cinema di Roma. Fuori concorso ma dentro la storia. #IlFalsario #FestaDelCinemaDiRoma #Cattleya #NetflixItalia #TonyChichiarelli - X Vai su X
“Il falsario”, il nuovo film Netflix con Pietro Castellitto e Giulia Michelini da gennaio su Netflix - Il Falsario, il nuovo film con protagonista Pietro Castellitto, verrà presentato questa sera in anteprima alla Festa del Cinema di Roma , fuori concorso nella sezione Grand Public. Riporta teleblog.it
Il Falsario: il nuovo film con Pietro Castellitto in arrivo su Netflix debutta alla Festa del Cinema di Roma - Stasera in programma all'Auditorium Parco della Musica la proiezione del film diretto da Stefano Lodovichi e scritto da Sandro Petraglia. Scrive movieplayer.it
Festa del Cinema di Roma, le pagelle look: Andrea Arcangeli vero divo (9), Giulia Michelini sensuale (7). Pietro Castellitto? Sposo triste (5) - Al quinto giorno della Festa del Cinema di Roma è andato in scena un red carpet da applausi, grazie al cast de "Il Falsario". Da leggo.it