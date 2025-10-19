il dominio di beppe caschetto nella nuova mappa del potere in tv

Per tanti anni si sono scornati tra loro alla caccia dei più importanti personaggi televisivi. Ma alla fine, nella guerra tra colossi degli agenti di spettacolo, ne è rimasto solo uno. Lele Mora, infatti, è praticamente sparito dopo Vallettopoli. Lucio Presta, di recente, ha perso tantissimi colpi (lo hanno mollato, tra gli altri, Paolo Bonolis, Simona Ventura, Amadeus, Mara Venier, Stefano De Martino ) e ormai maneggia quasi solo artisti di retroguardia nei palinsesti della tivù. Su tutti, invece, troneggia Beppe Caschetto, dominus che sta piazzando talent un po’ ovunque, dalla Rai a Mediaset, da La7 a Warner Bros. 🔗 Leggi su Lettera43.it

