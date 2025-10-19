Il discorso di Ranucci al presidio dopo l’attentato | La Rai è ancora un luogo di libertà basta che i giornalisti scelgano di essere indipendenti

“La tua scorta siamo noi”, gridano le persone che si sono date appuntamento a Pomezia, dove nella notte di venerdì 17 ottobre un ordigno ha distrutto le due auto del giornalista Sigfrido Ranucci, fuori dalla sua abitazione. Il conduttore di Report si è unito alla manifestazione tra abbracci e applausi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

