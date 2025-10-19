Il discorso di Ranucci al presidio dopo l’attentato | La Rai è ancora un luogo di libertà basta che i giornalisti scelgano di essere indipendenti
“La tua scorta siamo noi”, gridano le persone che si sono date appuntamento a Pomezia, dove nella notte di venerdì 17 ottobre un ordigno ha distrutto le due auto del giornalista Sigfrido Ranucci, fuori dalla sua abitazione. Il conduttore di Report si è unito alla manifestazione tra abbracci e applausi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
Il confine tra discorso d'odio e violenza è molto labile. Solidarietà a Sigfrido Ranucci. - facebook.com Vai su Facebook
“Preoccupante…” . Il tragico sospetto di Ranucci dopo l’attentato: con chi ce l’ha - Sigfrido Ranucci, volto noto del giornalismo investigativo italiano, ha parlato pubblicamente dopo l’attentato avvenuto nella tarda serata di ieri sotto ... Come scrive thesocialpost.it
Sigfrido Ranucci in lacrime dopo l'attentato, il video del giornalista commosso in Rai e le urla dal presidio - Un presidio si è radunato sotto la redazione di Report per manifestare vicinanza al giornalista Sigfrido Ranucci, destinatario di un attentato dinamitardo ... Segnala virgilio.it
Sigfrido Ranucci dopo l'attentato: «C'è tensione ma anche soddisfazione, ho ricevuto tanto affetto. Sotto casa un presidio di 400 persone» - «La tensione c'è, sicuramente, perché c'è stato cambio di passo rispetto alle minacce ricevute negli ultimi mesi. Secondo msn.com