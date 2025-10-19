Il diesse Gigli Montefano serve una prova impeccabile
"Servirà una gara impeccabile perché dall'altra parte ci sarà un Trodica costruito per primeggiare e che può contare su tanti elementi di categoria superiore". Lorenzo Gigli, diesse del Montefano, parla del match di oggi in trasferta che nasconde non poche insidie. "Il Trodica – aggiunge – gioca sul suo campo e la vittoria a casa del K Sport ha trasmesso ulteriore fiducia ai giocatori e all'ambiente". Servirà un Montefano attento in ogni zona del campo. "Mi aspetto – dice Gigli – una prestazione impeccabile sul piano difensivo perché loro possono contare su attaccanti di assoluto valore, ma hanno elementi di qualità in ogni zona del campo, dovremo limitarli e non concedere quelle situazioni a loro congeniali in cui sfruttare tutto il potenziale".
