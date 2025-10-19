Il diavolo veste Prada 2 | arriva il colpo di scena

. Mentre le riprese de “Il diavolo veste Prada sequel” infiammano Milano e New York, una presenza inaspettata sul set fa sognare i fan. Pare proprio che, alla fine, Miranda l’abbia chiamata davvero. Proprio come in quella celebre battuta, ormai leggenda per ogni appassionato di cinema e moda, pronunciata da una glaciale Meryl Streep nel ruolo di Miranda Priestly, la direttrice più temuta della storia del grande schermo. «Chiama Donatella e chiedile il suo jet!» ordinava, con quella calma affilata che dominava l’intero mondo patinato di Runway. E ora, quasi due decenni dopo, la realtà supera la finzione: Donatella Versace si unisce ufficialmente al cast del sequel de Il diavolo veste Prada, il film cult del 2006 che ha segnato un’epoca e un’estetica. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

