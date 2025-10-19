Il derby è della Savino Del Bene ma Il Bisonte si prende un punto di qualità

Firenze, 19 ottobre 2025 – Alla Savino Del Bene la partita, a Il Bisonte gli applausi; che detta così potrebbe essere riduttiva. Invece la squadra di Chiavegatti si è guadagnata un punto con caparbietà e determinazione, come del resto visto contro Macerata. Dall’altra parte della rete Scandicci, che deve ringraziare la ‘solita’ Antropova, (assecondata a tratti da Skinner) per essere riuscita a tornare al successo dopo lo scivolone di Cuneo. Ma il lavoro da fare per Gaspari è ancora tanto, soprattutto nella necessità di trovare alternative a Kate che sta sempre andando sulle ali dell’onda lunga del Mondiale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il derby è della Savino Del Bene, ma Il Bisonte si prende un punto di qualità

