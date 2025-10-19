Il cuore nero dell’Islanda

A noi italiani, l’Islanda sembra uno di quei Paesi perfetti, dove la sanità funziona, le tasse sono eque e pagate da tutti, gli autobus passano sempre in orario, i postini ti salutano, l’istruzione è eccellente, gli anziani sono tutelati, i bambini rispettati e perfino i giovani possono permettersi di avere dei figli. E le serrature alle porte sono un dettaglio decorativo. Vabbeh, il cibo, il clima. Ma persone losche, criminali di varia sorta, assassini o politici corrotti, in un paradiso della natura non possono esistere, e figuriamoci degli impuniti, in un luogo dove, immaginiamo sempre noi, da quaggiù, se butti una carta per strada vieni processato e condannato in cinque minuti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

