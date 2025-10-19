Il cuore d' oro di Fabiano Parisi | rifonda la squadra scomparsa del suo paese e diventa presidente

Gazzetta.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il terzino della Fiorentina da bambino andava ogni domenica a seguire il Serino, la squadra del suo paesino in Irpinia, scomparsa nel 2019. E ora, da calciatore di Serie A, l'ha rifondata e l'ha iscritta in seconda categoria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

il cuore d oro di fabiano parisi rifonda la squadra scomparsa del suo paese e diventa presidente

© Gazzetta.it - Il cuore d'oro di Fabiano Parisi: rifonda la squadra scomparsa del suo paese e diventa presidente

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il cuore d'oro di Fabiano Parisi: rifonda la squadra scomparsa del suo paese e diventa presidente - Il terzino della Fiorentina da bambino andava ogni domenica a seguire il Serino, la squadra del suo paesino in Irpinia, scomparsa nel 2019. Secondo msn.com

’Proteggi il cuore del tuo borgo’. Un defibrillatore a Fabiano Alto - vita significa potersi mettere a disposizione di tutti e saper intervenire in caso di soccorso... Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Cuore D Oro Fabiano