Il cuore d' oro di Fabiano Parisi | rifonda la squadra scomparsa del suo paese e diventa presidente
Il terzino della Fiorentina da bambino andava ogni domenica a seguire il Serino, la squadra del suo paesino in Irpinia, scomparsa nel 2019. E ora, da calciatore di Serie A, l'ha rifondata e l'ha iscritta in seconda categoria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
