Il Costone conquista il primo derby La Stosa combatte ma poi si arrende
COSTONE 71 VIRTUS 55 VISMEDERI COSTONE: Masciarelli 20, Zocca 4, Massari ne, Nasello ne, Paoli F. 3, Paoli M. 10, De Marchi, Zeneli 9, Nannipieri 13, Ballabio 10, Rosso 2. Allenatore Belletti. STOSA VIRTUS: Liotta ne, Braccagni 6, Redaelli ne, Costantini 8, Calvellini 5, Morciano 16, Gianoli 6, Bartelloni 4, Guerra 10, Cini ne, Crocetta, Vegni ne. Allenatore Evangelisti. Arbitri: Cirinei, Fambrini. Parziali: 13-15; 25-31; 47-46. SIENA – Il primo derby dell’anno si tinge di gialloverde. È stato il Vismederi Costone a far sua la prima stracittadina dell’anno, battendo la Stosa Virtus per 71-53 al termine di una partita intensa e combattuta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
