Il Corsport ha dubbi sul gol di Simeone | Gilmour si allunga non è detto che fosse una giocata
Diversamente da quanto espresso ieri sera a Dazn da Luca Marelli, esperto arbitrale per l’emittente, la moviola del Corriere dello Sport avanza dei dubbi sul fuorigioco di Simeone. Gilmour, con il suo tocco, ha favorito il suo gol. Il suo tocco è stato giudicato da Marcenaro una giocata e non una deviazione, avendogli tolto il pallone scientemente. Il Corsport ha dubbi sul gol di Simeone e sull’interpretazione della giocata di Gilmour. Scrive così il quotidiano: “Sulla rete del Torino, Simeone si trova inizialmente in una posizione di fuorigioco. Gilmour prova ad intercettare il pallone perso da Adams ma spalanca la porta all’ex Napoli, che subito dopo trova il gol dell’1-0: restano forti dubbi su quale sia stata l’interpretazione della giocata, se intenzionale o meno (lo scozzese va in allungamento), anche perché la distanza tra i due è ravvicinata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
