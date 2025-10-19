Il corpo femminile tra vecchi stereotipi e nuove sensibilità

Di Elita Viola della Redazione ASviS, presieduta dal prof. Enrico Giovannini, registrato sul sito ASviS del 29 settembre 2025 Il 15 settembre 2025 si è svolta l’86esima edizione di Miss Italia. L’evento è passato pressoché in sordina perché il più famoso concorso di bellezza a livello nazionale non viene più trasmesso sulle reti televisive generaliste ormai da diversi anni, ma la visione del corpo femminile continua a far discutere. Da un  recente sondaggio  condotto da  Radar Swg  proprio nella settimana precedente   Miss Italia,   ciò che è emerge è che, da un lato, c’è una crescente apertura verso modelli più inclusivi e consapevoli, dall’altro persiste invece ancora il peso di stereotipi radicati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

