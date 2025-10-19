Il corpo di Laura Dahlmeier è sparito Il padre Andreas | Avremmo voluto recuperarla ora è in pace
La scorsa settimana, la prestigiosa testata giornalistica tedesca ‘ Der Spiegel ’ ha pubblicato un lungo reportage dedicato a Laura Dahlmeier, tragicamente deceduta in un incidente alpinistico a fine luglio. Si racconta il tentativo, avvenuto nel mese di settembre, di riportare in Baviera il suo corpo, che tuttavia è scomparso. A parlare sono stati il padre Andreas, che mai si era espresso pubblicamente in precedenza, e l’alpinista Thomas Huber, messosi a capo della spedizione di recupero. “Avremmo voluto riportare Laura a casa” ha spiegato Andreas Dahlmeier. Alla luce di questa volontà dei familiari, Huber, grande amico della due volte campionessa olimpica di biathlon, si è incaricato di capitanare la ricerca, nonostante la teutonica avesse espressamente lasciato scritto di non voler mettere in pericolo la vita altrui in caso di incidente mortale. 🔗 Leggi su Oasport.it
