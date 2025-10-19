Il Coordinamento Provinciale | Forza Italia si conferma seconda forza della coalizione di centrodestra nella provincia di Arezzo
Arezzo, 19 ottobre 2025 – Il Coordinamento Provinciale: Forza Italia si conferma seconda forza della coalizione di centrodestra in provincia di Arezzo. «La Forza Italia si consolida e cresce, grazie a un radicamento sempre più forte nel territorio e nel capoluogo, dove i risultati superano significativamente la media regionale». «Il Coordinamento Provinciale di Forza Italia Arezzo ringrazia tutti i candidati della lista regionale di Forza Italia nella provincia di Arezzo per il loro impegno e la dedizione dimostrata durante la campagna elettorale e per i risultati elettorali personali ottenuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
