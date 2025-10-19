il como stende la juventus 2 0 nico paz incanta

AGI - Cade la Juve. Il Como ritrova il successo dopo due pareggi consecutivi e lo fa contro i bianconeri, che incassano la prima sconfitta in campionato: 2-0 nel match del Sinigaglia, decidono i gol di Kempf e di un superlativo Nico Paz, autore anche dell'assist per la rete del difensore. I padroni di casa, accolti da un pubblico che ha deciso di restare 15' in silenzio per protestare contro la decisione di giocare Milan-Como a Perth, partono subito con il piede sull'acceleratore. Dopo appena 4' i lariani, infatti passano in vantaggio grazie alla rete di Kempf, bravo ad anticipare Kalulu e a deviare in rete uno splendido cross di Paz. 🔗 Leggi su Agi.it

