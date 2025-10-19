Il Como fa a pezzi la Juventus 2-0 Tudor continua a obbedire a Comolli niente Vlahovic e ovviamente perde
Il Como di Fabregas ha letteralmente fatto a pezzi la Juventus. È finita 2-0 ma non diciamo che non c’è stata partita però i lariani hanno spesso e volentieri tolto l’ossigeno agli juventini (alla loro prima sconfitta stagionale). La partita è venuta anche bene, visto che hanno segnato dopo appena 4 minuti con Kempf su combinazione da calcio da fermo con Nico Paz. L’argentino del Real Madrid ha dato come al solito spettacolo. Ha illuminato ogni azione dei suoi. E poi ha siglato anche il raddoppio nella ripresa: è il suo quarto gol in sette giornate. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
