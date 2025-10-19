Il Como batte la Juve 2-0 | magia di Nico Paz per Tudor iniziano i primi processi
Pesante battuta d’arresto per la Juventus nella settima giornata di Serie A. I bianconeri sono stati sconfitti per 2-0 dal Como nel lunch match domenicale, subendo un brusco stop contro la sorprendente formazione allenata da Cesc Fabregas. A decidere la sfida è stato un superlativo Nico Paz, protagonista assoluto con un assist e un gol. Il talento argentino ha confezionato il passaggio decisivo per il vantaggio firmato Kempf nel primo tempo, per poi chiudere i conti nella ripresa con una splendida azione personale. Con questa sconfitta, la Juve scivola al sesto posto in classifica, superata proprio dal Como. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
