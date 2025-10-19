Il COlpo Il Casette batte il Monturano con i gol di Luciani e Del Brutto
Casette Verdini 2 Monturano 1: Carnevali, Donnari, Ferri, Moschetta, Trinetta (45’ st Isaku), Morettini, Delfino, Luciani (38’ st Tarquini), Latini (18’ st Del Brutto), Ulivello, Romanski. All. Lattanzi. MONTURANO: Sandroni, Adami, Fabi (34’ st Ezzaitouni), Petruzzelli (20’ st Bernacchini), Finucci, Muzi (45’ st Santini), Panichi, Santarelli (34’ st Rinaldesi), Moretti, Capriotti, Thiam. All. Poggi. Arbitro: Cittadini di Macerata. Reti: 25’ st Luciani, 29’ st Del Brutto, 50’ st Moretti. La partita stenta a decollare e fino al 40’ c’è equilibrio quando il tiro di Donnari dà il via ai tentativi di sbloccare il match stavolta Sandroni si salva in angolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
