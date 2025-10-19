il colpo al louvre in 4 minuti ecco cosa hanno fatto i ladri travestiti da operai

Quattro minuti appena per portar via i gioielli di Napoleone. Tanto è durato il “furto del secolo” messo a segno stamattina al Museo del Louvre, a Parigi. I ladri, travestiti da operai, sono saliti sui ponteggi sistemati a ridosso dell'edificio utilizzando un camion con cestello. L'azione tra le 9.30 e le 9.40, come ha spiega il Ministro dell'Interno francese Laurent Nuñez: “È stata condotta da una squadra ben addestrata per rubare gioielli, che aveva probabilmente effettuato sopralluoghi in precedenza Hanno aperto la finestra della Sala di Apollo tagliando il vetro dall'esterno con una smerigliatrice. 🔗 Leggi su Iltempo.it

