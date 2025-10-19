Il Chelsea è pronto a ingaggiare l’ex Liverpool che ha avuto un ruolo chiave nel successo di Jurgen Klopp
Sito inglese: L’ambizioso progetto del Chelsea sotto Todd Boehly sta finalmente cominciando a prendere forma dopo un inizio turbolento alla sua proprietà. Gli esordi del miliardario americano al Chelsea furono segnati da ingenti spese e rapidi cambiamenti manageriali, con diversi manager che andavano e venivano in rapida successione. Tuttavia, ora sta emergendo una visione più stabile e a lungo termine, e il club è vicino ad aggiungere un’altra figura chiave dietro le quinte. Il Chelsea è pronto a ingaggiare l’ex esperto di reclutamento del Liverpool Dave Fallows. Secondo David Ornstein di The Athletic, l’ex specialista di reclutamento del Liverpool Dave Fallows è in trattative avanzate per unirsi al Chelsea in un ruolo di leadership sportiva senior. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Altre letture consigliate
? Il #Chelsea è disposto a fare follie per Kenan #Yildiz: pronto un ingaggio da 10M€ all'anno, per un affare complessivo con la #Juventus da tripla cifra. Per il rinnovo, la distanza è di 500mila euro: il turco vorrebbe arrivare a oltre 5M€ a stagione. Gli agen - X Vai su X
Tuttosport - Yildiz-Juventus, la distanza è di mezzo milione. Il Chelsea pronto a fare follie - facebook.com Vai su Facebook