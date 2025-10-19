Il Chelsea è pronto a ingaggiare l’ex Liverpool che ha avuto un ruolo chiave nel successo di Jurgen Klopp

Sito inglese: L’ambizioso progetto del Chelsea sotto Todd Boehly sta finalmente cominciando a prendere forma dopo un inizio turbolento alla sua proprietà. Gli esordi del miliardario americano al Chelsea furono segnati da ingenti spese e rapidi cambiamenti manageriali, con diversi manager che andavano e venivano in rapida successione. Tuttavia, ora sta emergendo una visione più stabile e a lungo termine, e il club è vicino ad aggiungere un’altra figura chiave dietro le quinte. Il Chelsea è pronto a ingaggiare l’ex esperto di reclutamento del Liverpool Dave Fallows. Secondo David Ornstein di The Athletic, l’ex specialista di reclutamento del Liverpool Dave Fallows è in trattative avanzate per unirsi al Chelsea in un ruolo di leadership sportiva senior. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

