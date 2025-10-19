Il cervello degli uomini invecchia in modo diverso da quello delle donne

Il volume si riduce più velocemente nel sesso maschile, ma partendo da un valore iniziale più alto. Le differenze non riescono comunque a spiegare perché le donne siano più colpite dall’Alzheimer. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il cervello degli uomini invecchia in modo diverso da quello delle donne

