Il centro in Albania costa più di un milione per ogni migrante
In un anno sono passati dalla struttura di Gjader poco più di un centinaio di persone a fronte di una disponibilità di 880 posti. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Nel centro in Albania 27 migranti, solo 37 rimpatriati - Nato nelle intenzioni del governo come centro dove applicare le procedure accelerate di frontiera per l'esame delle domande di asilo, da aprile il Centro 'italiano' di Gjader, in Albania, funziona ... Secondo ansa.it