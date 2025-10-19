Il centro in Albania costa più di un milione per ogni migrante
In un anno sono passati dalla struttura di Gjader poco più di un centinaio di persone a fronte di una disponibilità di 880 posti. 🔗 Leggi su Repubblica.it
