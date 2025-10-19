Il cavallo donato a Papa Leone e il dilemma morale | aiutare i poveri o rispettare il Cantico delle Creature?
Il purosangue arabo Proton, regalato a Papa Leone XIV da un imprenditore polacco, potrebbe finire all’asta per finanziare opere caritatevoli. Ma non mancano le critiche: "Non è un oggetto. San Francesco ci ha insegnato il rispetto per ogni creatura". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
