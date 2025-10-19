il castello di masnago si illumina mostra e convegno con esperti sulle orme del maestro guttuso

Varese torna ad omaggiare Renato Guttuso, uno dei più importanti pittori italiani del ventesimo secolo, siciliano di nascita ma varesino d’adozione. Domenica 26 ottobre alle 17 al Museo d’arte moderna e contemporanea del Castello di Masnago verrà inaugurata l’esposizione dedicata alle opere di Renato Guttuso della Fondazione Francesco Pellin in comodato al Comune di Varese. All’evento inaugurale saranno presenti il sindaco Davide Galimberti, l’assessore alla cultura Enzo Laforgia e la famiglia Pellin. La mostra sarà visitabile fino al 29 marzo 2026. Dopo il successo di pubblico delle mostre precedenti, quella nel 2019 a Villa Mirabello e quella del 2022 a Masnago, la città accoglie un nuovo percorso museale allestito proprio nelle sale del castello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

