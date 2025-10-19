Il cast di Fuori la verità si confida sul red carpet Leo Gassmann | Il mondo dello spettacolo è un ambiente complicato
“Bisogna sapersela permettere la verità”. Il cast del nuovo film di Davide Minnella - “Fuori la verità” - presentato ieri sera alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Grand Public, risponde alle domande dei giornalisti prima di entrare in sala.“La verità costa - spiega Claudia Gerini - le. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Altre letture consigliate
«LOL: Chi ride è fuori», ecco il cast della sesta stagione. In arrivo anche l'edizione speciale di Halloween con sei tra i protagonisti di tutte le stagioni di LOL che rivivranno l'esperienza del comedy show https://www.donnamoderna.com/people/entertainment/l - facebook.com Vai su Facebook