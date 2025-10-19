Il caso Spotlight | la storia vera dietro il film premio Oscar
Vincitore dell’ Oscar come Miglior Film nel 2016, Il caso Spotlight ( Spotlight, 2015) di Tom McCarthy è uno dei più potenti film giornalistici del nuovo millennio. Interpretato da Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams, Liev Schreiber e Stanley Tucci, racconta la vera inchiesta condotta dal team investigativo del Boston Globe che, nel 2002, portò alla luce decenni di abusi sessuali su minori commessi da sacerdoti cattolici e coperti sistematicamente dall’ Arcidiocesi di Boston. Ma quanto c’è di vero nella storia del film? Una storia vera di giornalismo e coraggio civile. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
