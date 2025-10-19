Il caso Palestina infuoca il Consiglio Su Gaza studenti in coro | Fascisti

Da anni a Urbino si trascina la vicenda dell’ Area Petriccio e della nuova Facoltà di Scienze Motorie. Delibere, modifiche e accordi si susseguono senza che nulla arrivi a una conclusione. Anche questa volta il Consiglio comunale è tornato a discutere l’ennesima variante, con un dibattito acceso e segnato da critiche all’amministrazione. Il sindaco Gambini ha spiegato che la nuova delibera nasce da un’ulteriore richiesta dell’ università e serve a permettere la valutazione dell’ Agenzia del Demanio sulla stima dell’area: "Abbiamo aderito per facilitare i progetti dell’università, nell’interesse della città – ha detto – il progetto ha subito una fase di stallo e si è dovuto intervenire per tenere conto delle esigenze dell’ateneo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

