Il caso Palestina infuoca il Consiglio Su Gaza studenti in coro | Fascisti
Da anni a Urbino si trascina la vicenda dell’ Area Petriccio e della nuova Facoltà di Scienze Motorie. Delibere, modifiche e accordi si susseguono senza che nulla arrivi a una conclusione. Anche questa volta il Consiglio comunale è tornato a discutere l’ennesima variante, con un dibattito acceso e segnato da critiche all’amministrazione. Il sindaco Gambini ha spiegato che la nuova delibera nasce da un’ulteriore richiesta dell’ università e serve a permettere la valutazione dell’ Agenzia del Demanio sulla stima dell’area: "Abbiamo aderito per facilitare i progetti dell’università, nell’interesse della città – ha detto – il progetto ha subito una fase di stallo e si è dovuto intervenire per tenere conto delle esigenze dell’ateneo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Dove cresce un Olivo esiste un popolo, in questo caso si può dire che resiste un popolo. Meri Calvelli (ACS Ong) racconta l’importanza di sostenere la campagna Olivi-Cultura di Pace per continuare a supportare gli agricoltori della Palestina occupata nella dif - facebook.com Vai su Facebook
Domani, nella sede Pompeo Magno, l’incontro "Peacebuilding e risoluzione dei conflitti armati: il caso #Israele-#Palestina", promosso dal Cenacolo di Studi Diplomatici e Internazionali (@CenacoloStuDip) in collaborazione con l’Osservatorio Germania-Italia- - X Vai su X
Il caso Palestina infuoca il Consiglio. Su Gaza studenti in coro: "Fascisti" - Da anni a Urbino si trascina la vicenda dell’Area Petriccio e della nuova Facoltà di Scienze Motorie. ilrestodelcarlino.it scrive
In Consiglio. Palestina e remigrazione - GROSSETOIl presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti (foto) ha convocato il consiglio comunale di Grosseto per oggi alle 10. Scrive lanazione.it
Riconoscimento dello Stato di Palestina, in consiglio restano tre mozioni: maggioranza e destra non si avvicinano - I tentativi di mediazione per arrivare lunedì in consiglio comunale con un’unica mozione sono falliti. Riporta brescia.corriere.it