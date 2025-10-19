Il caso del Volpino a Napoli la Garante dei Diritti degli Animali | Deformata la realtà da chi usa i social come gogna pubblica

Il video di un cane sottoposto a una terapia di cura molto invasiva sui social da parte di un "influencer animalista" e ripostato da un politico ha scatenato gli animalisti contro una signora che vive a Napoli. Francesca Rusciano, Garante dei Diritti degli animali nel capoluogo campano spiega: "Stiamo assistendo a una vera e propria 'caccia alle streghe digitale', dove il giudizio collettivo si sostituisce ai fatti e alle competenze. È un fenomeno preoccupante: pur di ottenere visibilità e consenso, si rischia di distruggere la dignità delle persone e il benessere degli animali". 🔗 Leggi su Fanpage.it

