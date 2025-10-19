IL CARRELLO DELLA SPESA – Tutti in palestra ma occhio a rincari e trasparenza

Bilancieri, tappeti; e poi pesi, dischi, macchine di ogni forma e dimensione: quello con la palestra è diventato, ormai da anni, un appuntamento fisso della giornata degli italiani. Grandi e piccoli, a ogni età. Non c’è limite. La passione per il fitness, la voglia di rimettersi in forma. O, semplicemente, per stare bene con sé . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - IL CARRELLO DELLA SPESA – Tutti in palestra ma occhio a rincari e trasparenza

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Oggi si parla sempre più spesso di consumo etico e tra chi acquista cresce l’esigenza di conoscere l’origine dei prodotti e il loro impatto sull’ambiente, sull’economia e sulla comunità dei lavoratori. Mettere nel proprio carrello della spesa i cibi “giusti” non è ma - facebook.com Vai su Facebook

Blog | Guarda il tuo carrello della spesa e scopri se si avvicina alle raccomandazione del rapporto Lancet - Info Data https://infodata.ilsole24ore.com/2025/10/08/guarda-il-tuo-carrello-della-spesa-e-scopri-se-si-avvicina-a-queste-raccomandazioni/?utm_term= - X Vai su X

Inflazione, ad agosto accelera il carrello della spesa. Dal burro al cioccolato: tutti i rincari - MILANO – Inflazione in discesa ad agosto ma si surriscalda il carrello della spesa. Scrive repubblica.it

Spesa facile e senza stress: il carrello saliscale che tutti vogliono è in sconto su Amazon - Con una capacità di ben 52 litri e la possibilità di trasportare fino a 30 kg, il Gimi Tris si dimostra un alleato versatile per diverse esigenze. Riporta quotidiano.net

Il carrello della spesa che ti segue come un cagnolino al supermercato: LIDL sperimenta il sistema dell’AI - Sostanzialmente il carrello della spesa segue il cliente passo dopo passo senza che si faccia alcuno ... ilfattoquotidiano.it scrive